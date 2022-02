Matera, Azienda Sanitaria Locale: al via nuove assunzioni! Ecco i dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha pubblicato negli ultimi giorni una serie di avvisi pubblici per sopperire, attraverso procedure più snelle, alla carenza di organico accumulatasi negli ultimi anni, in attesa che vengano sbloccati i concorsi per assumere a tempo indeterminato.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’Asm.

I bandi che prevedono assunzioni a tempo determinato serviranno ad alleggerire il sovraccarico di lavoro sull’attuale organico dell’Asm, già ridotto all’osso.

Tra le procedure aperte (consultabili nella sezione concorsi del sito asmbasilicata.it) figurano avvisi per la ricerca di:

infermieri,

dirigenti medici di varie discipline,

collaboratori amministrativi di categoria D,

oltre ad un bando per la ricostituzione dell’elenco dei professionisti avvocati.

Afferma il Direttore Generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti:

“Con riferimento a quest’ultimo avviso che scade tra qualche giorno abbiamo ricevuto, finora, circa 100 domande provenienti dalla Basilicata e da tutta Italia.

Tutte queste azioni mirano ad allargare la rosa di professionisti e dei collaboratori di cui l’Asm necessita, senza tuttavia ledere gli interessi del personale interno.

A questo proposito voglio sottolineare che è in corso la procedura per la pubblicazione dell’avviso di progressione verticale riservato al personale interno dell’Asm.

Con queste procedure che erano ferme da anni, e che finalmente stiamo sbloccando, è salvaguardata la carriera del personale interno e si creano, al contempo, nuove opportunità di lavoro per tante figure professionali, con positive ricadute economiche sul territorio.

Gli stessi dipendenti dell’Asm hanno accolto con favore questa strategia di potenziamento delle risorse umane e la supportano perchè risponde al concreto bisogno che ha l’Asm di dotarsi di figure professionali qualificate per dare nuovo impulso alle attività amministrative e sanitarie, alleggerendo i ritmi di lavoro dei dipendenti a tutti i livelli.

Con queste prime azioni inauguriamo una nuova stagione di programmazione ed efficientamento della sanità materana volta a migliorare e potenziare le strutture e l’offerta dei servizi per riportare al centro della nostra agenda i bisogni del paziente”.

