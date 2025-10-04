Maria SS. della Bruna a Matera, costruzione del nuovo carro trionfale: queste le ultime notizie

Pubblicato il bando per la realizzazione del Carro Trionfale 2026 della Festa della Bruna.
L’Associazione L’Associazione Maria SS. della Bruna fa sapere:
“Se sei un/a artista o artigiano/a esperto/a nella lavorazione della cartapesta, questa è l’occasione per partecipare alla costruzione del Carro Trionfale che sfilerà nella 637^ edizione della Festa.
Sul nostro sito è disponibile il bando di concorso con tutte le modalità di partecipazione e le indicazioni per presentare la tua proposta https://www.festadellabruna.it/bando-per-la-costruzione…/
Il tema “𝐥𝐨, 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨, 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐚 𝐯𝐨𝐢, 𝐝𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐨𝐢 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐧𝐢 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢”. (𝐜𝐟𝐫 𝐆𝐯 13, 14) è stato annunciato il 2 ottobre nella Basilica Cattedrale, al termine della celebrazione della Santa Messa.
Il plico contenente progetto ed elaborati richiesti, in forma anonima, dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20:00“.