Maltempo: “Nel Metapontino agricoltori e le loro famiglie stanno affrontando questa nuova emergenza”. La situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Michele Casino, Consigliere Regionale:ù

“In queste ore il Metapontino è stato investito da una violenta ondata di maltempo che ha provocato danni ingenti alle aziende agricole del territorio, in particolare tra Policoro e Scanzano Jonico.

Grandine, vento e piogge intense hanno colpito duramente le colture di agrumi, ortaggi e fragole, mettendo a rischio il lavoro e gli investimenti di tante famiglie che vivono di agricoltura.

Esprimo la mia piena solidarietà agli agricoltori e alle loro famiglie che stanno affrontando questa nuova emergenza, dopo una stagione già segnata da difficoltà di mercato, rincari dei costi di produzione e cambiamenti climatici sempre più evidenti.

Il settore agricolo rappresenta una colonna portante dell’economia del nostro territorio e non possiamo permettere che eventi come questi disperdano anni di sacrifici e dedizione.

È fondamentale che noi come istituzioni regionali interveniamo con tempestività e concretezza, a tutti i livelli, anche al fianco della Coldiretti.

Servono risposte rapide e misure finanziarie mirate per sostenere le imprese colpite e garantire la continuità produttiva.

La tropicalizzazione del clima, con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, impone anche una riflessione più ampia sulla necessità di rafforzare i sistemi di prevenzione e le misure di gestione del rischio.

Gli agricoltori non possono essere lasciati soli di fronte a fenomeni che stanno diventando strutturali.

Resto al fianco degli agricoltori del Metapontino e mi impegno affinché la loro voce arrivi forte e chiara a tutti noi”.