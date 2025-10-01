Maltempo: a Policoro e Scanzano tromba d’aria e allagamenti!

Come anticipato dall’allerta meteo della Protezione Civile, il maltempo si è abbattuto sulla nostra regione.
In queste ore, particolarmente colpita risulta l’area del Metapontino, dove intorno alle ore 17:00, un violento temporale ha generato una tromba d’aria in mare a Policoro (zona lido).
Anche a Scanzano Jonico il forte vento ed un violento nubifragio hanno causato l’allagamento di scantinati e di un tratto della strada Statale 106.
Intanto, anche per la giornata di domani, è stata diramata una nuova allerta meteo.