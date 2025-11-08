Lutto nel mondo della musica italiana: addio al Maestro Vessicchio

È morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni, a causa di una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente.

Il celebre direttore d’orchestra è scomparso questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma – come riportato dall’Adnkronos – dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa.

Vessicchio era uno dei volti più amati della musica italiana e il suo nome è legato al Festival di Sanremo.

Compositore, arrangiatore e volto televisivo tra i più amati dal pubblico, era anche protagonista come insegnante del talent show Amici di Maria De Filippi.

I funerali saranno strettamente privati.