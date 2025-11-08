Al Matera Film Festival il cast di “Un posto al sole” presenta due nuove puntate in anteprima, lo scrittore Maurizio De Giovanni presenta il suo libro e tanto altro. Il programma

Terza giornata domani, domenica 9 novembre 2025, per la sesta edizione del Matera Film Festival, diretto da Dario Toma, che si tiene nella Città dei Sassi fino al 16 novembre, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del panorama cinematografico italiano e internazionale.

Ospiti di domani del festival, il cast di Un posto al sole, con i suoi protagonisti, Patrizio Rispo, Marina Giulia Cavalli, Michelangelo Tommaso, Gina Amarante e Vladimir Randazzo, che alle ore 10:00 al Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri presenteranno al pubblico di Matera due episodi in anteprima della soap opera Rai tutta italiana giunta alla trentesima stagione.

Sempre al Guerrieri, alle ore 12:00 lo scrittore Maurizio De Giovanni presenta il suo libro “L’orologiaio di Brest”, moderato dalla scrittrice Mariolina Venezia.

Alle ore 16:00 nell’ambito del concorso internazionale di documentari, la proiezione del serbo Abundance, diretto da Dora Jung, che sarà presente alla proiezione.

Alle ore 17:00 la location del festival si sposta al Cinema Il Piccolo, per la proiezione del corto Io sono il vento, diretto da Flavio Bernard, che incontrerà il pubblico a fine proiezione con l’attrice Marilina Succo.

Location che torna al Cinema Guerrieri per il Premio MFF Focus Mediterraneo, alle 17:30, con la proiezione di School of life, di Giuseppe Marco Albano, che incontrerà il pubblico a fine proiezione con Nicolò Govoni, CEO di Still I Rise.

Alle ore 20:00 la proiezione fuori concorso di Paternal Leave, della regista Alissa Jung, che incontrerà il pubblico a fine proiezione.

Alle 23:30 la serata delk festival si conclude con le proiezioni della retrospettiva dedicata al Maestro Yoshitaka Amano, artista e illustratore giapponese ospite del festival il 2 novembre scorso, con due puntate dell’anime Calendar Men, dal titolo Messaggero dal futuro e La Principessa Lunedì.

Tra i prossimi ospiti del festival, Chiara Francini, Claudio Bisio e Riccardo Milani.

Al Matera Film Festival sarà quindi presente Terry Gilliam, che il 14 novembre terrà una masterclass dal titolo “Il Fantastico Medioevo nei film di Terry Gilliam”, in cui racconterà la genesi visiva e simbolica del suo immaginario cinematografico, tra arte, satira e visioni surreali.

La masterclass è realizzata in collaborazione con la Fondazione Matera–Basilicata 2019, soggetto attuatore del progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, in collaborazione con APT e LFC. “Fantastico Medioevo” è l’attuazione di una politica culturale strategica che nasce per dare valore al patrimonio medievale tangibile e intangibile, in particolare dell’area del Vulture e Alto Bradano, che non trova uguali per l’imponente carico di storia e che fa leva sulla cultura per creare una nuova narrazione dei territori ed aumentare l’offerta turistica e culturale.

Una storia luminosa e grandiosa che, narrata gradevolmente ma con metodo rigoroso, può e deve guidarci anche nel presente, rinnovando costantemente il valore della nostra memoria e che mette in luce la straordinaria importanza del Medioevo lucano come snodo centrale nella grande Storia.

Amanda Strong, regista e artista indigena canadese, sarà invece ospite della sezione ‘Matera for the World – Air Canada Matera’ con una selezione di cortometraggi animati premiati nei festival internazionali. Per la sezione MFF Focus Mediterraneo, è stato firmato anche il protocollo d’intesa con il Festival cinematografico mediterraneo di Tetouan, con l’obiettivo di costruire una rete stabile di cooperazione e scambio tra i festival del bacino mediterraneo. Sarà inoltre presente una delegazione del Balkan Film Market, a testimonianza del crescente interesse internazionale verso Matera come punto d’incontro tra le culture del Sud Europa e del Medio Oriente.

Anche in questa edizione del Matera Film Festival, a giudicare le opere in concorso, sono figure di grande autorevolezza.

La giuria della sezione Futures è composta da Fabio Ferzetti (critico cinematografico e curatore), Eleonora Ivone (attrice e regista) e Francesca Mazzoleni (regista e sceneggiatrice).

Per quanto riguarda i Documentari i giurati sono Vania Cauzillo (regista, documentarista e ricercatrice), Leonardo Godano (produttore cinematografico, Groenlandia) e Andrea Papini (regista, sceneggiatore, autore e produttore).

Infine la sezione Short è stata affidata al giudizio di Giuseppe Marco Albano (regista, sceneggiatore e produttore), Angela Fontana (attrice) e Tess Masazza (attrice e autrice). Il festival conferma il legame con la città di Matera e con la Basilicata, coinvolgendo numerose istituzioni, partner e realtà locali. Tutte le proiezioni si terranno tra il CineTeatro Guerrieri, il Cinema Il Piccolo e l’APT Open Space, con oltre 80 eventi, 40 incontri, 30 film in concorso e più di 100 ospiti italiani e internazionali.

Rai Radio2 è la radio ufficiale del Festival e realizzerà una puntata speciale di Ottovolante con Savino Zaba e Micol Ronchi l’11 novembre alle 10.30 dal Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri e due puntate di Radio2 Safari con Pierluca Mariti e Martina Martorano il 15 e il 16 novembre.

A raccontare le bellezze della città di Matera ci sarà l’inviato speciale di Radio2 Ivan Cardia.