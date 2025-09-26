L’Asm di Matera protagonista a a uno degli appuntamenti più autorevoli a livello nazionale e internazionale. Il lavoro di questi due professionisti

Vincenzo Pierro, Direttore Facente Funzioni dell’UOC SPDC ASM di Policoro, e Antonella Magno, psicologa e psicoterapeuta in servizio presso il Ser.D. di Policoro, entrambi operanti nel Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sono tra i coautori di uno studio selezionato tra i finalisti del Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica, svoltosi a Roma qualche giorno fa.

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più autorevoli a livello nazionale e internazionale sul tema della prevenzione del suicidio e della promozione della salute mentale, e ha visto la partecipazione di studiosi di fama mondiale.

Il lavoro, dal titolo “Psychological Autopsy: A Powerful Tool in Forensic Investigations” propone una riflessione sull’impiego dell’autopsia psicologica come strumento di indagine postuma, utile non solo in ambito forense, ma anche nella costruzione di interventi preventivi in salute pubblica.

La selezione tra i finalisti del Convegno rappresenta un segnale importante per l’intero sistema sanitario lucano e in particolare per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASM, che si conferma come realtà capace di coniugare attività clinica e riflessione scientifica.