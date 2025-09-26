Bernalda ricorda Roberto: “È stato senza dubbio un eroe dei nostri tempi”. L’iniziativa

Bernalda si prepara a un momento di profonda riflessione e di vibrante commemorazione, dedicando una serata di musica e memoria a Roberto Scasciamacchia, un giovane la cui esistenza ha lasciato un segno indelebile nel cuore della nostra comunità.

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 20:00, Piazza San Bernardino accoglierà la cittadinanza per onorare lo spirito indomito e la visione del caro Roberto.

Come fa sapere l’Amminsitrazione:

“Non è stato solo un figlio di questa terra, ma un simbolo di coraggio e altruismo.

La sua tenacia nel portare avanti il progetto di un lido accessibile ai disabili ha incarnato i valori più alti dell’inclusione e dell’amore per il prossimo.

Come recita la frase scelta per l’evento, “La storia ci insegna che ogni eroe va ricordato…”, e Roberto è stato senza dubbio un eroe dei nostri tempi, un’anima generosa che ha saputo trasformare un sogno in una realtà tangibile, un’eredità che continua a ispirare e a far riflettere.

La serata, organizzata partendo da un’idea di Mariella Lomonaco sarà una celebrazione della vita e dell’impatto straordinario che una sola persona ha avuto.

Le note musicali si diffonderanno nella piazza per un tributo sincero, grazie alla partecipazione di talentuosi artisti locali che hanno voluto rendere omaggio a Roberto:

• Aris Volpe

• Attilio Troiano

• Dino Biasix Dibiase

• Esquelito

• Giocondo Margarita

• Quattro Quarti

• Krikka Reggae

Il Sindaco di Bernalda, Francesca Matarazzo, interverrà per esprimere il profondo sentimento di gratitudine e il ricordo che l’intera Amministrazione e la Comunità nutrono nei confronti di Roberto.

Invitiamo l’intera cittadinanza a unirsi a noi in questo momento di condivisione e commozione, per onorare la memoria di un giovane il cui lascito continuerà a risplendere come una luce di speranza per Bernalda”.

Di seguito la locandina con i dettagli.