L’Arcivescovo di Matera Irsina visita l’Ospedale Madonna Delle Grazie: i dettagli

Questa mattina monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera Irsina ha fatto visita ai degenti e al personale dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera.
Monsignor Ambarus si è recato in diverse unità operative dell’ospedale accompagnato dal Direttore Medico, Gaetano Annese.
La visita si è conclusa con una messa celebrata nella cappella “San Giuseppe Moscati” al piano terra dell’Ospedale alla quale ha partecipato anche il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo insieme a degenti, medici e personale sanitario.
Nel ringraziarlo per la visita, il Direttore Generale dell’ASM ha augurato a Monsignor Benoni Ambarus un proficuo proseguimento del suo ministero episcopale nella nostra Diocesi.