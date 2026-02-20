L’Arcivescovo di Matera – Irsina e Vescovo di Tricarico in visita presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri. Le foto

Ieri mattina, giovedì 19 febbraio, S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera – Irsina e Vescovo di Tricarico, ha svolto una visita di cortesia presso la Caserma Medaglia d’Oro al Valor Militare “Magg. Rocco Lazazzera”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Matera.

L’Arcivescovo è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Giovanni Russo, ed ha preso atto dei servizi svolti dai vari reparti dell’Arma nella Provincia nonché conoscenza delle dotazioni tecnico – scientifiche dell’Arma.

Successivamente, l’alto prelato si è intrattenuto con una folta rappresentanza del personale della sede, Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri.

Al termine della visita, prima di lasciare la sede del Comando Provinciale, è stato donato all’autorità ecclesiastica il “Crest” del Comando Provinciale riproducente la “Cattedrale che sovrasta i Sassi di Matera e la Fiamma simbolo dell’Arma”, mentre l’Arcivescovo ha donato al Comandante Provinciale una raffigurazione in pietra della Madonna della Bruna, protettrice della città di Matera.

L’Arcivescovo ha avuto parole d’apprezzamento per il quotidiano ed instancabile impegno dei militari della fedelissima per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in tutto il territorio materano e ha ringraziato l’Arma soprattutto per il servizio di prossimità verso i cittadini.

Ecco le foto.