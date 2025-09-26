La Polizia di Stato di Matera celebra a Pomarico San Michele Arcangelo, Suo Santo Patrono. Il programma

Il 29 settembre la Polizia di Stato di Matera celebra il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo.

Quest’anno la cerimonia celebrativa si terrà nella chiesa Madre di Pomarico, dedicata a San Michele Arcangelo, dove l’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, S.E. Mons. Benoni Ambarus officerà la Santa Messa, assistito dal parroco, don Glauco Maria Carriero e dal Cappellano Regionale della Polizia di Stato, don Giuseppe Tarasco.

La celebrazione liturgica avrà inizio alle 10.30, alla presenza delle Autorità civili e militari e del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.