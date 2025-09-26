Basilicata: “L’eccellenza del miele lucano conquista anche quest’anno i palati più esperti del panorama nazionale”

“L’eccellenza del miele lucano conquista anche quest’anno i palati più esperti del panorama nazionale”.

Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione Consiliare Francesco Fanelli che continua:

“Alla 45ª edizione del Concorso “Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia 2025”, tenutasi a Castel San Pietro Terme lo scorso 21 settembre, la Basilicata ha ottenuto numerosi riconoscimenti, confermandosi una delle regioni più vitali e vocate nella produzione apistica di qualità.

Sono 21 gli apicoltori lucani che hanno partecipato alla sezione speciale “Grandi Mieli di Basilicata”, con ben 67 mieli inviati e una quota di premi superiore al 30%.

Un risultato corale che testimonia non solo la qualità straordinaria del miele lucano, ma anche la passione, la professionalità e la capacità innovativa delle aziende del territorio.

L’apicoltura lucana ha saputo costruire una propria identità distintiva fatta di biodiversità, autenticità e cura del territorio.

Per questo motivo ho lavorato a una proposta di legge regionale, ora al vaglio delle Commissioni, che valorizzasse l’apicoltura e gli apicoltori lucani, riconoscendo al settore dignità istituzionale e slancio strategico”.

“Un plauso sincero e sentito – conclude Fanelli – va a tutte le aziende lucane premiate, che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono a raccontare una Basilicata autentica, operosa e di qualità.

Il loro impegno è motivo di orgoglio per l’intera comunità regionale e rappresenta un esempio virtuoso da sostenere e valorizzare sempre di più”.