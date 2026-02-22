La Basilicata ricorda il sen. Di Nubila nel giorno del suo 90esimo compleanno. Il messaggio di auguri

“I 90 anni del sen. Mario Di Nubila sono per me non solo l’occasione per ribadire l’affetto e la profonda stima che mi legano a lui – figura centrale di un’epoca complessa della storia repubblicana – e legano le nostre rispettive famiglie, ma soprattutto l’occasione per esprimere gratitudine e riconoscimento ad un uomo che ha attraversato la Prima Repubblica con serietà, passione e spirito di sacrificio.

Il suo impegno politico, culturale e sociale, al servizio del territorio lagonegrese-senisese e dell’intera Basilicata, per i prestigiosi ruoli istituzionali ricoperti, è parte integrante della storia della comunità francavillese ed appartiene alla storia contemporanea della nostra regione.

Da generazioni, il nostro impegno nella vita pubblica è stato alimentato dall’amore per questa terra, dal desiderio di contribuire a costruire un futuro migliore, dal coraggio di prendere posizione, anche nei momenti più complessi.

E in questo il mio impegno si è ispirato alla sua testimonianza che unisce memoria e visione, passato e prospettiva.

Ogni storia personale si fa più grande quando diventa storia collettiva, come quella espressa da Di Nubila.

Il suo esempio di passione, dedizione e responsabilità ci invita tutti a riflettere sul senso autentico del bene comune.

A lui gli auguri più calorosi e la più profonda riconoscenza”.