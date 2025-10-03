Irsina: pubblicato l’Avviso Pubblico Assegni di cura per l’accesso a interventi e servizi socio-assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Ecco chi può fare domanda

Il Sindaco del Comune di Irsina, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale “Bradanica Medio Basento”, dott. Giuseppe Candela, informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico Assegni di cura per l’accesso a interventi e servizi socio-assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti e persone con disabilità, residenti nei Comuni dell’Ambito Bradanica Medio Basento: Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra e Tricarico.

L’intento del presente Avviso è quello di promuovere la permanenza a domicilio delle persone anziane non autosufficienti e delle persone in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (grave e gravissima), che necessitano quindi di assistenza continua, e al contempo sostenere i loro familiari nel carico di cura.

I destinatari dell’Avviso sono:

Persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti;

Persone con disabilità grave e gravissima, riconosciute ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 o in possesso di altra certificazione sanitaria idonea;

Per Assegno di cura si intendono erogazioni finanziarie finalizzate a garantire la copertura totale o parziale dei costi sostenuti dal cittadino per contrattualizzare in autonomia un assistente familiare.

Nello specifico, sono previsti:

€ 500,00 per anziani non autosufficienti con alto carico assistenziale o per persone con disabilità gravissima;

€ 300,00 per anziani non autosufficienti con basso carico assistenziale o per persone con disabilità grave.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nell’Avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Irsina (https://www.comune.irsina.mt.it/novita/avvisi/novita_50.html) e degli altri Comuni dell’Ambito “Bradanica Medio Basento”.

Per ulteriori informazioni o per assistenza nella compilazione della domanda, i cittadini possono rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

Con questo Avviso vogliamo dare un aiuto concreto alle persone più fragili e alle loro famiglie, che ogni giorno affrontano con dedizione il carico dell’assistenza.

Una comunità è forte e unita solo se riesce a prendersi cura di chi ha più bisogno, senza lasciare indietro nessuno.