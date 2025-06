I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza sono intervenuti alle ore 06.20 circa in via Ciccotti per un incidente stradale.

Due vetture coinvolte, tra gli occupanti dei veicoli un deceduto e un ferito lieve trasportato all’ospedale San Carlo.

Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto Polizia, Carabinieri e 118.