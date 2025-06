Festa della Bruna a Matera, tutto pronto per la presentazione del Carro Trionfale! Ecco quando e gli orari delle visite

Il conto alla rovescia per la 636^ edizione della Festa della Bruna entra nel vivo.

Lunedì 23 giugno, in piazzetta del Carro Trionfale nel rione Piccianello, si terrà l’attesissima presentazione ufficiale del Carro Trionfale 2025, che il prossimo 2 luglio porterà in processione la sacra immagine della Vergine della Bruna.

Protagonista della serata sarà la nuova imponente opera in cartapesta firmata da Francesca Cascione, artista materana che ha realizzato l’intero manufatto ispirandosi al tema del Giubileo 2025: “Mio Signore e mio Dio, Tu mia speranza”.

La cerimonia avrà inizio alle ore 21.00 con uno spettacolo di luci curato dal lighting designer Carlo Iuorno, che introdurrà il pubblico a un primo, suggestivo incontro visivo con il Carro.

Alle 21.30, l’Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, don Angelo Gioia, impartirà la benedizione solenne al Carro Trionfale.

Seguirà il momento musicale “Maria InCanto. L’anima mia magnifica il Signore”, a cura della corale polifonica “Totus Tuus”, diretta da Cettina Urga.

A chiudere la serata, alle 22.30, sarà lo spettacolo pirotecnico realizzato dalla Pirotecnica Colangelo Fireworks di Avigliano (PZ), che illuminerà il cielo materano in onore della Regina della città.

In occasione della presentazione è stato anche pubblicato l’opuscolo ufficiale del Carro Trionfale 2025, curato dal dott. Franco Moliterni, referente per le attività culturali dell’associazione Maria SS. della Bruna.

Si tratta di una guida illustrata che accompagna alla scoperta dell’opera: dalle architetture ai dipinti, dalle sculture ai simboli teologici e spirituali che la ispirano. Il libretto, in formato tascabile e riccamente corredato di immagini, è pensato per offrire una lettura accessibile ma profonda del manufatto, valorizzando ogni dettaglio del percorso espositivo nella Fabbrica del Carro.

Un oggetto da collezione, destinato a chi ama la Festa e ne custodisce la memoria.

Si ringraziano le imprese materane Area Living ed Edilizia Lucana per il sostegno alla realizzazione dell’opuscolo, disponibile presso l’info point di piazza Vittorio Veneto e nella sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna in via San Francesco d’Assisi.

LE VISITE AL CARRO TRIONFALE

A partire da martedì 24 giugno sarà inoltre possibile ammirare il Carro Trionfale presso la Fabbrica del Carro, dove resterà esposto al pubblico ogni giorno con i seguenti orari:

Mattina: 9.30 – 12.30

Pomeriggio: 17.30 – 22.00

Un appuntamento imperdibile per lasciarsi avvolgere dall’incanto della Festa della Bruna, dove tradizione, fede e arte si incontrano nel segno della Speranza.