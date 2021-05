In Basilicata il Senatore Maurizio Gasparri: “Il nostro impegno è grande per il rilancio di questa fantastica regione”

“La presenza del senatore Maurizio Gasparri oggi in Basilicata, insieme al sottosegretario e coordinatore regionale senatore Giuseppe Moles, all’onorevole Michele Casino, ad assessori e dirigenti del partito, è stata l’occasione significativa per fare il punto sul lavoro che Forza Italia ha svolto a livello nazionale e locale nelle ultime terribili settimane e quello che ci attende ancora nelle prossime per accelerare il superamento dell’emergenza Covid 19 e favorire la ripresa”.

Così il capogruppo di Forza Italia, in Consiglio regionale, Francesco Piro, che sottolinea:

“Il nostro partito sta attraversando un buon periodo politico, confermandosi il pilastro strategico della maggioranza che sostiene Draghi e il pilastro della Giunta presieduta da Bardi.

Per questo, la scelta di ritornare sui territori per spiegare agli italiani cosa stiamo facendo al Governo del Paese, in Parlamento e nella Giunta e in Consiglio regionale rappresenta la strategia che abbiamo concordato tra gruppi dirigenti nazionali e locali, partendo da una posizione molto chiara: grazie alla campagna di vaccinazioni, ora si può vivere con maggiore tranquillità.

Bisogna riaprire.

L’attività di Forza Italia, inoltre, si sta fortemente caratterizzando per il rilancio del Sud perché senza il Mezzogiorno non potrà esserci alcuna ripresa del Paese.

Continueremo a stare vicini a cittadini, titolari di impresa, liberi professionisti, donne, giovani, pensionati per rispondere in maniera puntuale ed efficacia ai bisogni che l’emergenza sanitaria ed economica sta producendo”.

Lo stesso Gasparri ha dichiarato:

“Siamo a Potenza nella sede regionale di Forza Italia per la Conferenza stampa con la partecipazione del Sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles.

Il nostro impegno è grande per il rilancio del Mezzogiorno e di questa fantastica regione”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)