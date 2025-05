Il premio Oscar Murray Abraham, gli attori Nino Frassica e Gerry Calà protagonisti del Matera Fiction! I dettagli

Il premio Oscar Murray Abraham, gli attori Nino Frassica e Gerry Calà: sono alcuni dei protagonisti della terza edizione del festival “Matera Fiction” un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e serie TV che dal 4 all’8 giugno, offrirà un’esperienza unica, con la partecipazione di grandi nomi del settore e una programmazione ricca di sorprese.

Ieri sera l’inaugurazione della kermesse nel cinema comunale Guerrieri della Città dei Sassi, alla presenza del regista americano David Cronenberg.

L’evento, coordinato dalla giornalista Barbara Tarricone, e introdotto sul palco dal direttore artistico di “Matera Fiction”, Giuseppe Papasso, e dal componente del cda della Lucana Film Commission, Francesco Porcari, è entrato nel vivo con la masterclass di Cronenberg, che ha svelato alcune curiosità relative al suo nuovo film “The Shrouds”, proiettato al termine del dibattito.

Quest’anno il Festival si articola in quattro sezioni di alta qualità: Schermi altrove, una sezione non competitiva che raccoglie le opere più recenti di registi già affermati e acclamati dalla critica; Retrospettive;

Visioni Mediterranee, una sezione competitiva che presenta in anteprima nazionale una selezione di fiction TV provenienti dai paesi del Mediterraneo e Visioni parallele sezione competitiva dedicata alle docu-serie inedite in Italia. “Matera Fiction”, patrocinato dalla Comunità Europea, dalla Regione Basilicata e Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dalla Lucana film Commission, da Rai Fiction in collaborazione con Mediaset prevede, oltre alle proiezioni, panel e incontri, anche uno spazio dedicato alla comunità italiana dello spettacolo e la nascita del cinema italo-americano, focalizzando l’attenzione su due lucani a Hollywood: Robert Vignola e Jonny Savo, uno spettacolo sul “Circo di Federico Fellini” e un omaggio a Nino Rota con l’orchestra diretta da Paolo Vivaldi.