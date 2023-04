Il Ministro Casellati a Matera! Ecco le foto

Visita lampo questo pomeriggio a Matera del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha preso parte al coordinamento provinciale di Forza Italia svoltosi in un ristorante in piazza del Sedile.

Il Ministro del governo Meloni, che è stata da poco nominata coordinatrice regionale di Forza Italia per la Basilicata, era accompagnata dal coordinatore della provincia di Matera, Michele Casino.

Nel corso dell’incontro al quale hanno preso parte tutti i commissari dei comuni della provincia di Matera oltre a consiglieri comunali e provinciali, il Ministro ha annunciato che presto sarà designato il nuovo assessore regionale all’Agricoltura della Giunta lucana, che sarà di Forza Italia.

Ha affermato Alberti Casellati:

“Ho chiesto di coprire l’assessorato all’agricoltura; ne ho parlato già con il presidente Vito Bardi.

Il nome è stato già scelto ora aspettiamo solo la ratifica, ma è questione di giorni.

Dunque il nuovo assessore all’agricoltura sarà di Forza Italia.

Una regione come la Basilicata, votata all’agricoltura, anzi dove l’agricoltura è un fiore all’occhiello, ed io l’ho potuto verificare di persona, ha bisogno della figura assessorile di riferimento in Consiglio Regionale.

Questo contribuirà a dare un nuovo slancio a Forza Italia oltre che a portare benefici agli imprenditori agricoli ed a tutto il settore”.

A proposito dei prossimi appuntamenti elettorali, la Casellati, come coordinatrice regionale di Forza Italia, ha annunciato anche una riorganizzazione del partito a livello locale nel segno dell’inclusione e della coesione con un riferimento locale in ogni comune, anche il più piccolo.

“Darò spazio a chi ha la voglia, la passione e la capacità di lavoro perché ogni comune deve avere il suo rappresentante locale che sia l’orecchio in grado di ascoltare tutte le esigenze dei cittadini che si riconoscono nel nostro partito moderato”.

Il coordinatore provinciale Michele Casino ha auspicato un impegno forte di tutti i commissari regionali per rafforzare i numeri del tesseramento proprio in vista degli imminenti appuntamenti elettorali.

