Grave lutto familiare per il Consigliere regionale Piero Marrese: il cordoglio del Presidente Mancini e della Provincia di Matera

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, unitamente al Consiglio provinciale e a tutto il personale dell’Ente, esprime il più profondo cordoglio e si stringe con affetto a Piero Marrese, Consigliere regionale e già Presidente della Provincia, per il grave lutto familiare che lo ha colpito.

“In questo momento di profondo dolore – ha dichiarato il Presidente Mancini – voglio testimoniare la vicinanza dell’intera istituzione e della comunità provinciale all’amico e collega.

Ci sono occasioni in cui gli impegni istituzionali passano in secondo piano lasciando spazio esclusivamente ai sentimenti e alla vicinanza umana – ha dichiarato Mancini. In questa triste circostanza, desidero far sentire a Piero e alla sua famiglia tutto il supporto e la sincera solidarietà miei personali e della comunità che rappresento.

Non ci sono parole capaci di colmare un vuoto così profondo, ma resta l’abbraccio forte e affettuoso di un territorio che lo ha visto impegnarsi con dedizione e passione per tanti anni.

Forza Piero, la tua comunità e i tuoi amici ti sono vicini”.