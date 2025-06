Grande orgoglio non solo per la città di Matera: la Roller si conferma una vera eccellenza. Complimenti

“In qualità di consigliere regionale, desidero esprimere le mie più sincere e sentite congratulazioni alla Roller Matera per la straordinaria conquista del terzo scudetto consecutivo nel campionato di Serie A femminile di hockey su pista”.

Queste le parole di Piero Marrese, consigliere regionale che continua:

“Questo importante traguardo rappresenta motivo di orgoglio non solo per la città di Matera, ma per l’intera regione, che vede una propria realtà sportiva eccellere a livello nazionale grazie all’impegno, alla passione e alla professionalità dimostrati in campo da atlete, tecnici e dirigenti.

La Roller Matera si conferma una vera eccellenza nello sport femminile italiano, capace di unire talento e spirito di squadra, ispirando le giovani generazioni e contribuendo in maniera significativa alla promozione dei valori dello sport.

Rivolgo, pertanto, i più vivi complimenti a tutte le protagoniste di questo storico successo, con l’augurio che possano continuare a collezionare vittorie e a portare alto il nome della Basilicata in tutta Italia”.