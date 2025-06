A Matera tutto pronto per la Festa della Bruna dei Bambini. Ecco le iniziative in programma

Sta per tornare l’evento più atteso dai più piccoli!

La 13 esima edizione della Festa della Bruna dei Bambini, organizzata dalla scuola dell’Infanzia L’Albero Azzurro in collaborazione con l’Associazione Maria SS. della Bruna.

Gli organizzatori spiegano:

“Un appuntamento speciale che porta tutta la magia, il folclore e le emozioni della Festa Patronale di Matera… a misura di bambino!

Nuova location: quest’anno vi aspettiamo nella splendida Piazza Sant’Agnese, un luogo che si trasformerà in uno spazio incantato dove i più piccoli potranno vivere la tradizione in prima persona.

Appuntamento: 21 Giugno 2025.

Tra carri in miniatura, costumi, e tanto divertimento, sarà una giornata indimenticabile per i nostri piccoli protagonisti e per tutta la famiglia.

Un’occasione unica per far conoscere ai bambini le radici profonde della nostra identità materana, attraverso il gioco e la meraviglia.

Vi aspettiamo per vivere insieme la magia della Festa… con gli occhi dei bambini!”.

L’evento è patrocinato da:

Comune di Matera;

Regione Basilicata;

Provincia di Matera;

APT Basilicata.

Ecco la locandina dell’iniziativa.