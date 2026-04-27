Giro dell’Appennino: podio per il ciclista materano Pozzovivo! Complimenti

Emozioni fino all’ultimo metro. Anzi, anche oltre.

Il Giro dell’Appennino numero 87 porterà con sé le emozioni di una corsa combattuta fino al rettilineo di corso Marconi.

Alla fine a tagliare per primo il traguardo alla Foce, come si appprende da la repubblica, è stato Ludovico Crescioli del “Team Polti VisitMalta” davanti al suo compagno di squadra Thomas Pesenti e a Domenico Pozzovivo, protagonista di un’impresa all’età di 43 anni, 44 da compiere a novembre prossimo.

Mastica amaro il ciclista di Policoro per una vittoria accarezzata ma alla fine sfuggita di mano in volata ma resta comunque il risultato positivo di un podio raggiunto al ritorno in sella dopo tanti mesi.

Pozzovivo, scattato insieme agli altri due contendenti quando mancavano 28 chilometri alla conclusione, ha tagliato per primo il traguardo all’ultimo dei cinque GPM posizionato al Santuario della Madonna della Guardia, ma alla fine si è dovuto arrendere al classe 2003 empolese che ha potuto festeggiare una vittoria di prestigio.

Si posiziona ai piedi del podio invece Andrii Ponomar, favorito della competizione e secondo classificato nella passata edizione.

L’atleta ucraino ha tentato una rimonta che sarebbe stata clamorosa lanciandosi all’attacco dei tre fuggitivi all’arrivo nel capoluogo ligure ma alla fine ha dovuto desistere chiudendo la corsa al quarto posto.

Quinta piazza invece per Alexandre Balmer.