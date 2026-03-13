Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: Open Day informativo all’Ospedale di Matera

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera promuove un Open Day informativo nell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Nutrizione Clinica e Dietologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie.

L’iniziativa si svolgerà in reparto (al secondo piano, corpo C) lunedì 16 marzo, dalle ore 11 alle ore 13 e rappresenta un momento di incontro (non è necessario prenotare) e informazione aperto alla cittadinanza per accrescere la consapevolezza su patologie complesse e sempre più diffuse come anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata, oltre ad altri disturbi alimentari spesso meno conosciuti ma altrettanto rilevanti.

“I disturbi del comportamento alimentare – afferma Carmela Bagnato responsabile della UOSD- rappresentano condizioni complesse, con radici psicologiche, sociali e culturali profonde. La prevenzione e l’informazione svolgono un ruolo fondamentale per favorire una maggiore consapevolezza e promuovere un rapporto sano ed equilibrato con il cibo e con il proprio corpo. All’ospedale di Matera è presente l’ambulatorio per i disturbi del comportamento alimentare (DNA) nel quale opera un team multidisciplinare formato da diversi medici specialisti.”.

Durante l’Open Day sarà possibile ricevere indicazioni utili grazie alla presenza di un’équipe multidisciplinare composta da un medico dietologo, una psicologa, una dietista e una neuropsichiatra infantile, che saranno a disposizione dei cittadini per approfondire i temi legati alla prevenzione, al riconoscimento precoce dei disturbi alimentari e ai percorsi di supporto e cura disponibili sul territorio.

“Con questa iniziativa – sostiene il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- l’Azienda Sanitaria Locale di Matera intende contribuire alla diffusione di una cultura della salute che metta al centro il benessere fisico e psicologico della persona, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare nella prevenzione e nella presa in carico dei disturbi alimentari”.