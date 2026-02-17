Dario Ianes e Benedetta Zagni in Basilicata per un laboratorio metodologico dedicato all’inclusività e all’apprendimento significativo!

Si terrà a Potenza sabato 28 febbraio 2026 alle ore 09.00, presso il Museo Archeologico Provinciale, il laboratorio metodologico dedicato a:

docenti di ogni ordine e grado,

insegnanti di sostegno,

educatori,

dirigenti scolastici,

genitori,

psicologi,

psicoterapeuti,

pedagogisti,

operatori del settore,

studenti.

A condurre il laboratorio due relatori di prestigio:

il Prof. Dario Ianes, autore di riferimento nel campo della pedagogia inclusiva, già docente ordinario di Pedagogia e Didattica dell’Inclusione presso la Libera Università di Bolzano e Co-fondatore e anima culturale del Centro Studi Erickson,

la Prof.ssa Benedetta Zagni, autrice di articoli scientifici e libri per la psicologia educativa, psicologa dello sviluppo e dell’educazione, formatrice e dottoranda in Psychological Sciences.

Il workshop, promosso dalla NEW FORM Ente di formazione certificato e accreditato al MIUR con oltre 40 anni di esperienza nel settore, vede la collaborazione della Provincia di Potenza, del Consorzio CONSALFIL, della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Basilicata ed del Learning Program, soggetti impegnati da sempre sul tema dell’inclusione scolastica e del benessere delle persone.

Abbiamo incontrato il Direttore della NEW FORM, Angelo Sabia, per avere qualche informazione in più su questo importante evento:

Qual è l’obiettivo principale del laboratorio?

Obiettivo fondamentale del laboratorio è quello di proporre una cornice pratica in cui costruire un’ “ecologia” che sostenga una scuola sempre più inclusiva e orientata all’apprendimento significativo che, contrapponendosi alla memorizzazione meccanica delle informazione, favorisce la comprensione profonda, la ritenzione a lungo termine e l’uso attivo del sapere, spesso facilitato da mappe concettuali.

A chi è rivolto il laboratorio e come fare per iscriversi?

Il laboratorio è aperto a tutti i protagonisti del mondo scolastico interessati, in particolar modo, ai temi dell’inclusione, compresi i genitori che insieme ai docenti e agli alunni sono i pilastri principali dell’ecosistema scolastico. L’iscrizione va effettuata on line utilizzando la pagina web dedicata all’evento presente sul sito della new form, www.newformpotenza.it.

Come si svolgerà la sessione di lavoro?

I temi ed i contenuti del workshop saranno affrontati con una sessione di lavoro aperta, proattiva e partecipata in cui i relatori, dopo aver illustrato i concetti teorici al fine di ampliare le conoscenze sui Bisogni Educativi Speciali, passeranno ad un’attività pratica-laboratoriale per meglio acquisire i criteri e le implicazioni dell’inclusione a scuola trasferendo, praticamente, le indicazioni necessarie alla realizzazione di un progetto educativo personalizzato e inclusivo.

Durante la sessione di lavoro, con taglio operativo e pratico, saranno affrontate le seguenti tematiche: le dimensioni che favoriscono il benessere e l’ apprendimento in classe, le relazioni, gli obiettivi significativi, le emozioni, la motivazione, la metacognizione e l’organizzazione.

Un plauso alla new form per la realizzazione di questo evento che porta innovazione e qualità nella nostra regione e buon lavoro a tutti i partecipanti con l’obiettivo comune di rendere la scuola lucana sempre più inclusiva, preparata e attenta ai bisogni delle persone.