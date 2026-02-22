Dalla Basilicata ai palcoscenici più importanti del mondo: per la giovanissima Delia è podio! Complimenti

“Importantissimo risultato per la giovanissima Delia Scibelli, della ASD “Free Dance”, alla prestigiosa competizione internazionale “All England Open 2026”, svoltasi a Blackpool, in Inghilterra“.

Così fa sapere il Comune di Rionero che scrive:

“Delia, a soli 9 anni, si è esibita su uno dei palcoscenici più importanti al mondo per la danza sportiva e ha portato a casa la medaglia di bronzo, posizionandosi al 3° posto nella categoria Juvenile Latin.

Congratulazioni Delia, ti auguriamo di affrontare con passione e divertimento ogni nuova avventura sportiva!”.

Complimenti alla giovanissima nostra concittadina che, con il suo talento, fa brillare la nostra regione in eventi di tale portata.