Coronavirus: tutti negativi i tamponi eseguiti in questa residenza per anziani del materano

Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti in una residenza per anziani di Salandra.

Lo rende noto, in un post pubblico, la direzione della Società cooperativa sociale “Il Sorriso”:

“Condividiamo una bellissima notizia appena ricevuta e cioè che i tamponi eseguiti Sabato 18 Aprile, a tutti gli ospiti e al personale della nostra RSA (residenze sanitarie assistenziali) “Il Sorriso di Salandra”, hanno dato tutti esito negativo.

Quante preghiere e notti in bianco… Ma vogliamo anche dire che è il risultato di tanto impegno, in tutti i sensi, a 360° e di un pizzico di fortuna che non guasta mai.

È frutto della convinzione che abbiamo avuto, sin dai primi giorni in cui l’emergenza si è palesata in tutta la sua gravità, che l’applicazione di specifiche regole e restrizioni sarebbero state le uniche armi a nostra disposizione per contrastare il rischio di contagio.

Niente è stato lasciato al caso e niente è stato dato per scontato.

Anche il più piccolo accorgimento, quello che poteva sembrare quasi banale (scontato appunto), ha ricevuto la giusta attenzione e applicazione.

È un risultato ottenuto sicuramente grazie al lavoro di squadra fatto con costanza, coraggio e perseveranza ogni giorno e con il quotidiano e preziosissimo supporto del dottor Antonio Dinnella a cui va la nostra più sincera gratitudine.

Sappiamo benissimo che tutto ciò non rappresenta certamente un punto di arrivo ma è un conforto su come abbiamo, finora, affrontato questa emergenza ed uno stimolo a fare di più e, se possibile, ancora meglio.

Siamo consapevoli che non bisogna abbassare la guardia, mai!

Perché la ‘bestia’ è sempre in agguato!

Un grande ringraziamento va ai parenti dei nostri ospiti, per la loro paziente collaborazione e la fiducia che hanno sempre avuto nei confronti delle nostre operatrici e operatori”.

