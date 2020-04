Reddito e Pensione di Cittadinanza: “Le domande possono essere presentate anche attraverso il sito INPS”

Per venire incontro alle esigenze degli utenti e per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, evitando gli spostamenti delle persone, l’INPS, in una nota, comunica che:

“le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza possono essere presentate anche attraverso il servizio online del sito INPS, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE).

In alternativa, è possibile presentare le domande attraverso:

Poste Italiane SpA;

il sito www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite SPID;

CAF e patronati.

Si ricorda che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE valida o comunque deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)”.

