Montescaglioso: leggerezza e divertimento con la “Corrida”. Ecco com’è andata

Una serata all’insegna del divertimento, della leggerezza e della grande partecipazione quella andata in scena, sabato sera, nella centralissima Piazza Roma a Montescaglioso, con la quarta edizione de “La Corrida in tour”, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Eventi e non solo del direttore artistico Vito Lapolla.

Un successo straordinario di partecipazione come sempre in grande stile da parte dei cittadini fino a tarda ora.

Tantissimi complimenti per la Valletta Romina e del presentatore Angelo Showman.

Con la partecipazione del super ospite Tommy Terrafino direttamente da Made in Sud.

A sorprendere e a conquistare il pubblico è stata la simpatia contagiosa di tutti i concorrenti e, in particolare, della valletta d’eccezione Romina, una signora originaria di Laterza stessa città del presentatore Angelo Showman ormai cittadino onorario di Montescaglioso, che con la sua spontaneità e con il suo carisma ha strappato sorrisi e applausi.

Le vincitrici della serata sono state per la categoria professionisti la giovanissima Michela Salluce di Pomarico e per la categoria dilettanti Antonella Masiello di Marconia, al secondo successo a Montescaglioso.

Commenta cosi il vicesindaco Rocco Oliva:

“Ritorna la corrida dopo qualche anno e come sempre grande successo in una serata che ha visto a Montescaglioso la sfilata a cavallo, attacchi e sella per cui ringrazio le associazioni per l’organizzazione.

È solo l’inizio di un ricco programma estivo che richiama da sempre turisti e allieta le serate montesi.

Sicuramente, visto lo straordinario successo, ripeteremo l’iniziativa anche il prossimo anno.

Inoltre ci saranno tanti eventi per tutta l’ estate partendo dal paese dei Libri, la Notte Bianca e la serata dance in piazza Roma “Voglio tornare negli anni 90′”.