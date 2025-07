ASM, in servizio all’Ospedale di Matera il nuovo personale sanitario per il “Progetto Autismo”. Auguri di buon lavoro

Hanno preso servizio, da qualche giorno, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, due psicologi/psicoterapeuti, uno psicologo Supervisore ABA (Analisi Applicata del Comportamento) e un terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, assunti nell’ambito del Progetto della Regione Basilicata “La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”.

Le nuove figure professionali con comprovata esperienza nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico saranno in servizio per tutta la durata del progetto (scadenza il 31 marzo 2026) e opereranno all’interno del reparto di Neuropsichiatria Infantile di Matera diretto da Raffaella Devescovi, in un’ottica di lavoro multidisciplinare e in sinergia con il personale aziendale e della Fondazione Stella Maris Mediterraneo, già presente in reparto.

Le attività, coordinate dalla dottoressa Margherita Bozza, potenzieranno il percorso di diagnosi dell’autismo, supporteranno i genitori subito dopo la diagnosi oltre a proseguire il progetto di parent training di gruppo e monitorare i trattamenti effettuati presso i centri convenzionati.

E’ stata assunta, inoltre, una psicologa con esperienza nella diagnosi precoce dell’autismo per l’attivazione sul territorio della provincia di Matera del Progetto NIDA (Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello spettro Autistico) in associazione con l’Istituto Superiore di Sanità.

Il progetto si propone di ampliare il network di monitoraggio delle popolazioni a rischio nei bambini in età 0-36 mesi, intensificando la rete tra pediatri di base, educatori all’infanzia e servizi di neuropsichiatria infantile.