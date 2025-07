Matera, continua il successo della pizzeria Austin di Gabriele e Donatella che per il quinto anno consecutivo sono tra le eccellenze di 50 top pizza! Complimenti

Nel cuore di Matera, la passione incontra l’eccellenza.

Austin Pizzeria Matera celebra un traguardo straordinario: per il quinto anno consecutivo è stata inserita nella prestigiosa classifica delle “Pizzerie Eccellenti” secondo 50 Top Pizza, nelle edizioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Questo importante risultato è il frutto di un lavoro continuo, fatto di cura nei dettagli e ricerca della qualità.

Ogni giorno Donatella, Gabriele e tutto il team di Austin lavorano con un unico, chiaro obiettivo: regalare ai propri clienti non solo una pizza, ma un’esperienza indimenticabile.

Austin, pizzeria e cucina, nasce dalla voglia di parlare di storia e cultura lucana attraverso la riproposizione di piatti tradizionali, con leggere rivisitazioni in ottica moderna.

Le ricette delle nonne e i sapori dell’infanzia vengono ricordati ai commensali in ogni piatto.

Nati nel Vulture-Melfese, precisamente a Melfi e San Fele, Gabriele e Donatella hanno inseguito il sogno di aprire questa pizzeria che ha ufficialmente visto la luce nel novembre del 2019, anno splendido per Matera Capitale della Cultura.

La dedizione e la passione che caratterizzano ogni loro creazione sono gli ingredienti di altissima qualità che fanno la differenza.

Nel cuore storico della città, avvolto dal profumo del forno acceso, Austin accoglie tutti con la promessa di un’accoglienza familiare e di sapori autentici e sorprendenti.

La pizza non è solo un piatto: è emozione, condivisa ogni giorno con chi sceglie di ritornare o di scoprire Austin per la prima volta.

Come hanno dichiarato Gabriele e Donatella alla nostra Redazione:

“Un sentito ringraziamento va a tutti i clienti che, anno dopo anno, continuano a premiare la passione di Austin Pizzeria.

La loro fiducia e il loro entusiasmo sono la vera forza che motiva a superare ogni traguardo e puntare sempre più in alto.

Austin Pizzeria Matera vi aspetta per continuare insieme questo viaggio nel gusto e nell’eccellenza, con la promessa di regalarvi ogni giorno solo il meglio”.

Un’eccellenza che non è passata inosservata ma, anzi, segnalata anche quest’anno tra le 50 top pizza (la guida più influente nel mondo della pizza) per la grande attenzione agli impasti (effettuati con diverse miscele di semole rimacinate e farine locali) e per gli ingredienti usati, nei quali figurano materie prime che guardano a 360° l’intero territorio regionale.