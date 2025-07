Basilicata, Pierdavide Carone in concerto

Venerdì 18 luglio 2025, San Chirico Raparo (PZ) ospiterà una tappa del tour estivo di Pierdavide Carone, uno degli autori e cantautori più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea.

Conosciuto dal grande pubblico per la sua inconfondibile voce e la capacità di raccontare emozioni e storie in musica, Carone ha collezionato in questi anni successi che lo hanno reso protagonista tra le nuove generazioni di cantautori italiani.

Tra i brani più celebri, impossibile non citare “Di notte” e “Nanì”, struggente ballata scritta a quattro mani con il maestro Lucio Dalla, che ha accompagnato Carone sul palco dell’Ariston in una delle esibizioni più intense degli ultimi anni.

Ha guadagnato notorietà nel 2010 partecipando alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato terzo e ha vinto il Premio della Critica.

Durante il programma, ha scritto il brano “Per tutte le volte che…”, che è stato interpretato da Valerio Scanu e ha vinto il Festival di Sanremo 2010.

Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo un artista capace di unire il cantautorato classico a sonorità moderne, con testi che raccontano la vita, i sentimenti e le sfide quotidiane.

Appuntamento venerdì 18 luglio 2025 a San Chirico Raparo in Piazza Roma. Inizio spettacolo ore 22:00.

Ingresso gratuito.