Basilicata, al via il nuovo servizio di elisoccorso: più rapido e veloce con elicotteri di ultima generazione. I dettagli

Dalla mezzanotte di oggi è ufficialmente operativo in Basilicata il nuovo servizio di elisoccorso sanitario, tappa fondamentale nel potenziamento del sistema regionale di emergenza-urgenza.

Attivo da oltre trent’anni come presidio essenziale per la salute dei cittadini lucani, il servizio entra ora in una nuova fase grazie all’introduzione degli elicotteri Airbus MBB-BK117 D-3 (H145) in configurazione HEMS (Helicopter Emergency Medical Services): velivoli di ultima generazione che offrono migliori prestazioni in termini di velocità, capacità operative, affidabilità e sicurezza.

“L’attivazione di questo nuovo servizio di elisoccorso – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – rappresenta un investimento strategico e un salto di qualità nel sistema sanitario regionale.

In un territorio come il nostro, caratterizzato da una complessa conformazione orogeografica, l’elisoccorso non è solo un supporto: è spesso l’unico strumento capace di garantire interventi tempestivi e salvavita. Offrire una risposta rapida e qualificata alle emergenze, ovunque si verifichino, significa riaffermare il diritto alla salute per tutti i cittadini della Basilicata”.

Il servizio continuerà a operare con due basi HEMS: una a Potenza, attiva 24 ore su 24, e una a Matera, operativa in orario diurno fino a un massimo di 13 ore. Ogni missione è affidata a un’équipe sanitaria altamente specializzata, composta da un medico anestesista e un infermiere d’emergenza, a garanzia della massima efficacia nelle operazioni di soccorso.

Il nuovo appalto, della durata di cinque anni, è stato aggiudicato dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (Suarb) e il contratto è gestito dall’Azienda sanitaria di Potenza (Asp). L’importo complessivo del contratto ammonta a circa 28,5 milioni di euro.

Con questo avanzamento tecnologico, la Regione Basilicata rinnova il proprio impegno per un sistema di emergenza-urgenza moderno, efficiente e capace di raggiungere anche le aree più remote del territorio, garantendo tempestività, sicurezza e qualità delle cure.