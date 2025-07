Pisticci: Tinchi in festa in onore dell’amata Madonna del Carmine! Il programma

Al via oggi, a Tinchi di Pisticci, i festeggiamenti in onore dell’amata Madonna del Carmine, e che culmineranno in un fine settimana intenso e ricco di emozioni e sorprese.

Ad annunciare il programma, il Comitato Feste, presieduto dall’avvocato Pasquale Tuccino, sotto la guida attenta del parroco padre Gheorghe Iordache, con il supporto di padre Kamal Minj.

Alle ore 18:00 di oggi, nel giorno dedicato alla Madonna, la Statua della Beata Vergine partirà in processione alla volta Accio Soprano, dove una Santa Messa sarà celebrata nei pressi della Cappellina dedicata alla Madonna del Carmine.

Il programma della festa riprenderà poi venerdì 18 luglio, nel cui pomeriggio il Comitato Feste accompagnerà la Sacra Effige presso alcune delle comunità rurali che circondano Tinchi.

Alle ore 19:00 dello stesso venerdì 18 luglio, nella Chiesa Madonna del Carmine di Tinchi sarà celebrata una Santa Messa in ricordo dei giovani angeli volati in cielo troppo presto.

È stata volontà di padre Gheorghe quella di dedicare la vigilia dei festeggiamenti ufficiali ai tre ragazzi della comunità di Tinchi scomparsi prematuramente: Dea, Gianmaria e Luca. Quest’ultimo proprio il 18 luglio avrebbe compiuto gli anni.

Sarà una serata di sensibilizzazione e speranza, quella su cui alle 20:30 di venerdi 18 luglio si accenderanno i riflettori, intitolata “Il sorriso della vita“, con la conduzione del giornalista lucano Antonello Lombardi e la partecipazione speciale di Giuseppe Ranoia.

Dopo i saluti dei padroni di casa e del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, si susseguiranno gli interventi del Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Pisticci, Antonio Belardo, del Commissario Capo della Polizia di Stato e dirigente del Commissariato PS di Pisticci-Marconia, Salvatore D’Elia, della psicologa e psicoterapeuta Mariangela Guerra, del parroco della Chiesa di Sant’Antonio di Pisticci, don Mattia Albano, e dell’assessore regionale alle attività produttive e alla formazione, Franco Cupparo.

La serata, a cui parteciperanno i volontari del Grest, con con le famiglie e gli amici di tutti gli amatissimi giovani angeli delle nostre comunità di Tinchi-Pisticci-Marconia, ha ricevuto il patrocinio del comune di Pisticci e dell’associazione “Dea per sempre” ed è resa possibile anche grazie al supporto di Lia Leone Montesano e di Mario Petracca.

La manifestazione si concluderà con la proiezione del film “The greatest showman”, per la parte della serata dedicata al “Cinema sotto le stelle“, in cui le stelle più luminose saranno rappresentate proprio dai nostri ragazzi, la cui luce brillerà per sempre, narrando una storia di amore infinito.

Sabato 19 luglio la Statua della Madonna del Carmine sarà alle ore 11:00 alla REMS per la celebrazione della Santa Messa, mentre alle ore partirà la processione che la condurrà a far visita alle strade di campagna, con benedizione delle auto in via Sardella e celebrazione della Santa Messa nei pressi della chiesetta di Centro Agricolo.

Il programma civile di sabato 19 luglio prevede l’esibizione del gruppo lucano Quinto Spazio.

Domenica 20 luglio la Santa Messa solenne sarà celebrata alle ore 11:00. Alle 18:00 si terrà la benedizione dei bambini con imposizione degli scapolari. Dopo la Santa Messa della 18:30, la Statua della Madonna del Carmine sarà portata in processione per le strade di Tinchi. Dopo la benedizione finale, si darà il via al programma civile che per l’ultima sera prevede l’esibizione del famoso cantante italiano Marco Carta. Dopo la vittoria del talent show Amici, avvenuta nel 2008, Carta ha collezionato numerosi successi, a partire dalla vittoria del più famoso festival della canzone italiana: Sanremo.

Da mesi, il Comitato Festa Madonna del Carmine di Tinchi è al lavoro, per realizzare una festa che unisca fede e devozione e che metta in pratica valori importanti quali la solidarietà, la fratellanza, il rispetto e l’amore. Anche quest’anno, la piccola Tinchi prova a dare il meglio di sé e, con il supporto di imprenditori, commercianti, sponsor e dell’intera comunità, è pronta per quella che si preannuncia una festa da ricordare e da vivere tutti insieme.