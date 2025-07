Matera, Torneo di calcio a 5 “Maria Santissima della Bruna”: tutto pronto per una finale che preannuncia emozioni. In bocca al lupo!

Tutto pronto per la grande festa finale della trentesima edizione del Torneo di calcio a 5 “Maria Santissima della Bruna” organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano.

La competizione sportiva più attesa dell’estate materana giunge al suo ultimo atto lunedì 21 luglio dalle ore 21 nel solito palcoscenico della struttura sportiva della Parrocchia di San Giacomo a Matera con l’Essedì Virtus Matera Tecnav che affronterà La Murgia.

Un percorso alterno per le due formazioni, che nella fase ad eliminazione diretta non hanno più mollato un colpo, giungendo sino alla finalissima per alzare al cielo la simbolica e iconica Coppa della 30esima edizione della manifestazione dedicata alla Protettrice della città dei Sassi.

Classificatesi rispettivamente quarta (Essedì Virtus Matera Tecnav) e sesta (La Murgia) in classifica, le due formazioni hanno affrontato un percorso decisamente in salita verso questa finale.

I viola della coppia in panchina Ciurria-Ruggieri hanno prima battuto di misura (1-0) la LC Team-Ecosistema dei Fratelli Nuzzi in una sfida incredibile, dove Silvio Salerno con le sue parate e i legni della sua porta hanno bloccato le bocche di fuoco avversarie, poi superato ai rigori una delle candidate alla vittoria finale e già detentrice della 3° Supercoppa della Bruna Memorial “Vito Chimenti” disputata lo scorso 20 maggio in apertura della stagione dei tornei estivi del Centro Sportivo Italiano di Matera, l’Agenzia La Lucana Central Frutta dei Fratelli Dilena (4-4 nei tempi regolamentari).

I laertini de La Murgia, invece, hanno prima affrontato la formazione Team Vito Chimenti, un gruppo giovane e affiatato che ha venduto cara la pelle per tutti i 50′ di sfida, terminati con un 3-2 di misura, mentre nella semifinale una gara tattica e combattuta (2-2 il finale dopo i tempi supplementari), con grande agonismo, ma allo stesso tempo correttezza in campo, ha visto gli azzurri superare anche questa volta ai rigori il PSG (degli sponsor Frutteria Padula, Tabaccheria Sassone, Autocarrozzeria G3).

Due sfide decise dal dischetto dei cinque metri, che hanno premiato due formazioni coriacee e molto affiatate, probabilmente quelle con i gruppi che da più tempo giocano insieme ed hanno fatto valere esperienza e coesione.

Nella serata finale sarà disponibile, come in tutte le sfide del torneo, la diretta della gara grazie all’impegno di The Mag e Sport On Fire, con la regia di Antonio Galetta, il commento di Antonio Mutasci e i collegamenti dal campo di Alessandro Savino. La serata sarà animata dalla coreografia, dalla musica e dalla voce della Be Sound di Carlo Iuorno, che come ogni anno sarà presente e sostenitore della serata finale con la sua professionalità.

Diversi ospiti attesi per una serata che resterà sicuramente nella storia della manifestazione, giunta al suo trentesimo anno consecutivo di attività.