Coronavirus Italia: 6.171 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 29 Luglio 2021, sono stati registrati 6.171 nuovi casi e 19 vittime.

Sale così a 4.336.906 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Ieri erano stati 248.472.

Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 194 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.730, 45 in più rispetto a ieri.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.130.393 e 1.825 quelle guarite dal Covid (ieri 1.827).

Gli attuali positivi risultano essere in tutto 78.484, pari a 4.323 in più rispetto a ieri (+3.851 il giorno prima).a

