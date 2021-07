Coronavirus: Basilicata è verde per l’Europa, rosse Sardegna e Sicilia

Arriva un segnale del peggioramento della pandemia in tutta Europa.

Ci sono già molte zone rosso scuro, come Spagna e Portogallo e altre tra le principali mete turistiche, e ora anche in Italia due Regioni sono tornate a mostrare un livello di incidenza del virus elevata.

Sono la Sicilia e la Sardegna che tornano in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate oggi, Venerdì 29 Luglio, dall’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi almeno in mezza Europa.

La maggior parte dell‘Italia vira in giallo, mentre restano verdi soltanto:

Abruzzo,

Molise,

Puglia,

Basilicata,

Valle d’Aosta,

Piemonte.

