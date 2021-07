Matera e Provincia: con l’arrivo delle prossime dosi al via le vaccinazioni per fascia di età dai 12 ai 19 anni! I dettagli

Come già anticipato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e in applicazione dei provvedimenti del Governo, che cambiando i criteri per le zone bianche, gialle, arancioni e rosse, hanno stabilito un numero minimo di tamponi, ASP e ASM, le Azienda Sanitarie di Potenza e Matera hanno posto in essere una programmazione per raggiungere tale scopo.

In tal senso si vedrà incrementare l’effettuazione di tamponi biomolecolari utilizzando anche l’equipe delle aziende sanitarie al seguito dei team della Struttura del Commissario Straordinario e della Difesa impegnati nella campagna vaccinale anti-Covid nei comuni della provincia di Potenza.

Infine, presso il POD di Chiaromonte (PZ) e presso il POD di Maratea (PZ), vi sarà l’effettuazione di tamponi biomolecolari per SARS-CoV-2, in attuazione per programma “Turismo Covid-Free”.

In Provincia di Matera vi sarà il programma di screening “Covid free area”, per le categorie maggiormente a rischio e anche nelle aree a maggiore vocazione turistica.

Si potranno prenotare i tamponi attraverso la piattaforma aziendale online e saranno effettuati presso le sedi di:

Matera,

Policoro,

Stigliano (MT),

Tinchi,

Tricarico (MT).

Su precisa indicazione dell’Assessore alla Politiche della persona, Rocco Leone, già da domani ci saranno invece iniziative organizzate dalle due Aziende sanitarie per le vaccinazioni della fascia di età dai 12 ai 19 anni, volta a pianificare il riavvio delle attività scolastiche in sicurezza.

Si partirà dalla provincia di Potenza e successivamente in provincia di Matera, appena arriverà la prossima fornitura vaccinale.

A tale modalità di vaccinazione potranno partecipare anche gli assistiti già prenotati sulla piattaforma POSTE in data successiva al 30 Luglio 2021.

In sede di prenotazione sarà possibile scaricare la modulistica da compilare e consegnare presso il Punto Vaccinale di prenotazione, ivi compreso il modello da redigersi a cura dei genitori o rappresentanti legali per gli assistiti minorenni.

Infine, nella giornata di oggi sono state superate le 600.000 inoculazioni in Basilicata.

