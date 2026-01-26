Continuità assistenziale: nei Comuni di Accettura e San Mauro Forte riorganizzazione temporanea del servizio

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa che, al fine di far fronte alla temporanea carenza di personale medico presso la sede di San Mauro Forte–Accettura, che ha comportato la mancata presenza del medico nella sede di Accettura nei giorni prefestivi e festivi, è stata disposta una riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale.

A partire dal 31 gennaio, nei giorni e negli orari sotto indicati, il medico di turno sarà presente presso la sede di Accettura, anziché presso la sede di San Mauro Forte.

Negli altri orari, il servizio sarà regolarmente garantito dalla sede di San Mauro Forte per entrambi i Comuni.

Calendario di presenza del medico presso la sede di Accettura:

• Sabato 31 gennaio: ore 10-16

• Domenica 1 febbraio: ore 9-15

• Sabato 7 febbraio: ore 10-16

• Domenica 8 febbraio: ore 9-15

• Sabato 14 febbraio: ore 10-16

• Domenica 15 febbraio: ore 9–15

• Sabato 21 febbraio: ore 10-16

• Domenica 22 febbraio: ore 9-15

• Sabato 28 febbraio: ore 10-19

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera si scusa per eventuali disagi e ribadisce l’impegno nell’individuare un sostituto al medico dimissionario del Servizio di continuità assistenziale; tuttavia la cronica carenza di medici, problema generalizzato in tutta Italia, non permette di sostituire rapidamente queste figure essenziali nell’assicurare i servizi sanitari di base.