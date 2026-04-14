Consigliere della Provincia di Matera Gaetano Garzone eletto Presidente della Seconda Commissione Consiliare: “La viabilità sia al centro dell’agenda politica”. I dettagli

A seguito della riunione dei capigruppo della Provincia di Matera, il Consigliere Provinciale Gaetano Garzone è stato nominato Presidente della Seconda Commissione Consiliare “Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Viabilità, Lavori Pubblici, Pianificazione del Territorio”.

Dichiara Garzone:

«Un incarico che assumo con senso di responsabilità e determinazione e che intendo interpretare come uno strumento operativo per incidere concretamente sulle scelte e sulle priorità del territorio».

Il Consigliere Garzone interviene con forza sul tema della viabilità nella Provincia di Matera, indicando con chiarezza la necessità di un cambio di passo nelle politiche infrastrutturali e nella programmazione degli interventi:

«La viabilità non è un tema tecnico ma una vera questione politica, perché incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini, sulla competitività delle imprese e sulla capacità del territorio di attrarre sviluppo e turismo», dichiara il Consigliere.

«Non possiamo permetterci che intere aree restino penalizzate da collegamenti inadeguati o da una manutenzione insufficiente».

Il Consigliere evidenzia come sia necessario imprimere una direzione chiara e condivisa:

«Serve una strategia complessiva che metta al centro la sicurezza stradale, la continuità degli interventi e una visione moderna della mobilità.

È il momento di superare una logica frammentata e puntare su una programmazione strutturata e stabile nel tempo».

Nel merito, vengono indicati alcuni assi prioritari: il rafforzamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa in sicurezza dei tratti più critici, il miglioramento della segnaletica e l’attenzione alle aree interne.

«Non esistono territori di serie B: garantire collegamenti efficienti significa contrastare lo spopolamento e sostenere concretamente le comunità locali».

Un passaggio centrale riguarda anche la capacità di intercettare risorse:

«Occorre una forte iniziativa istituzionale per attrarre finanziamenti regionali, nazionali ed europei e trasformarli rapidamente in cantieri e opere utili.

Le opportunità ci sono, ma vanno colte con determinazione e visione politica».

Il Consigliere richiama inoltre il valore del confronto istituzionale:

«Il dialogo con i sindaci, con le forze sociali e con i cittadini deve essere continuo.

Solo così si possono individuare le priorità reali e costruire risposte credibili».

In conclusione, il Consigliere ribadisce l’impegno a dare centralità al tema della viabilità nell’agenda politica provinciale:

«La Provincia di Matera ha bisogno di infrastrutture all’altezza delle sue potenzialità.

Su questo terreno si misura la credibilità della politica e la capacità di dare risposte concrete ai cittadini».