Cittadina di Pisticci in transito all’aeroporto di Dubai, bloccata a seguito delle limitazioni al traffico aereo. Questa la situazione

Nelle ultime ore una nostra concittadina, in transito all’aeroporto di Dubai, è rimasta bloccata a seguito delle limitazioni al traffico aereo collegate alle tensioni nell’area, dopo gli attacchi avvenuti il 28 Febbraio 2026.

Così scrive il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, che spiega:

“Sono in costante collegamento con il consolato italiano a Dubai e con la Prefettura di Matera per ottenere aggiornamenti continui e seguire ogni sviluppo utile al rientro.

Ho sentito personalmente la ragazza: è stata trasferita in albergo e la situazione è sotto controllo.

Restiamo in contatto con le autorità competenti e daremo comunicazione non appena avremo ulteriori informazioni ufficiali.

Pisticci è in apprensione per lei e auspichiamo un rientro in tempi brevi.

Un pensiero va anche alla sua famiglia, in queste ore di comprensibile preoccupazione”.