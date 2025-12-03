Celiachia: la ASM di Matera promuove la formazione degli operatori del settore alimentare

La celiachia rappresenta una condizione in costante crescita, il cui impatto clinico, sociale ed economico è ancora poco conosciuto sia dalla popolazione generale sia dagli operatori del settore agro-alimentare.

Una corretta informazione e l’adozione di buone pratiche di preparazione e somministrazione degli alimenti sono fondamentali per tutelare la salute delle persone celiache e garantire elevati livelli di sicurezza alimentare.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 4 luglio 2005, n. 123, l’Unità Operativa Complessa – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, diretta da Rocco Luigi Eletto, organizza un modulo informativo sulla celiachia rivolto agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e, più in generale, a tutti i cittadini interessati.

«La formazione degli operatori e una corretta informazione della popolazione rappresentano strumenti essenziali per garantire la tutela della salute pubblica – dichiara il Direttore Generale dell’ASM di Matera, Maurizio Friolo –. Iniziative come questa consentono di accrescere la consapevolezza su una patologia sempre più diffusa e di rafforzare una cultura della sicurezza alimentare che deve essere condivisa da tutti, a partire da chi opera quotidianamente nel settore della ristorazione.»

L’incontro formativo si terrà giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nella Sala “Coretti” della sede centrale della ASM di Matera, in via Montescaglioso – Matera.

Durante il modulo saranno affrontati temi di particolare rilevanza pratica, tra cui nozioni generali sulla patologia e misure di prevenzione, alimenti a rischio e prodotti sostitutivi idonei ai soggetti celiaci, corrette modalità di manipolazione, preparazione e somministrazione degli alimenti senza glutine e requisiti strutturali e organizzativi dei locali destinati alla ristorazione e alla pubblica somministrazione.

La partecipazione è libera e gratuita. Non è richiesta alcuna domanda di iscrizione: sarà sufficiente presentarsi in sede nel giorno e nell’orario indicati. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e promozione della salute della ASM di Matera, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza alimentare e sensibilizzare la comunità sul tema della celiachia, favorendo ambienti sempre più inclusivi e consapevoli.