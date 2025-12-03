Apertura straordinaria per le vaccinazioni promossa dall’ASM: buoni i risultati a Matera e Policoro nella prima giornata

Il Flu Day ASM, promosso, sabato scorso, dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera, ha registrato risultati molto incoraggianti nella prima apertura straordinaria dei Punti Vaccinali Territoriali di Matera e Policoro.

Un’occasione per informarsi, confrontarsi con gli operatori sanitari ed aderire alla campagna vaccinale stagionale.

“L’iniziativa ha visto un’importante adesione – dichiara Andrea Gigliobianco, Direttore Sanitario dell’ASM – confermando il valore dell’offerta vaccinale attiva, particolarmente rivolta alle categorie più fragili, vulnerabili e maggiormente a rischio di sviluppare complicanze gravi.

Il Flu Day si inserisce nel più ampio impegno dell’ASM nel ridurre l’impatto clinico e sociale dell’influenza stagionale e delle infezioni respiratorie, favorendo un’adesione tempestiva alle misure di prevenzione e rafforzando la consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni quale strumento di tutela della salute individuale e collettiva.”

Il Flu Day è stata l’occasione per fare informazione sul calendario vaccinale per gli over 65, sull’offerta vaccinale raccomandata e per illustrare e calendarizzare il programma vaccinale nei soggetti fragili.

I Punti Vaccinali di Matera, in via Montescaglioso (Sede ASM) e di Policoro, in via Moncenisio, (Distretto Sanitario), continueranno ad ospitare altri Open Day vaccinali, offrendo, ad accesso libero, la possibilità di proteggersi contro l’influenza, Covid, Pneumococco ed RSV, oltre che consulenza ed alfabetizzazione vaccinale.

Restano operative tutte le altre modalità di somministrazione presso i Punti Vaccinali Territoriali, il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta.

Le prenotazioni ed eventuali ulteriori informazioni potranno essere effettuate e richieste, per il Punto Vaccinale di Matera, al recapito aziendale 0835 253569 ed a mezzo email ambulatoriovaccinalematera@asmbasilicata.it, e per il PVT di Policoro, al contatto aziendale 0835 986 384.