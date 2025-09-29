Casting a Matera e provincia per il film di Francis Ford Coppola. Ecco date e orari

Casting figurazioni e ruoli minori in Basilicata per il film di Francis Ford Coppola.
Il casting è aperto a uomini e donne tra i 18 e i 72 anni, e a minorenni dai 6 ai 17 anni (purché accompagnati da un genitore), con tratti somatici europei: francesi, inglesi, italiani, nordeuropei, residenti o domiciliati in Basilicata.
Riprese previste: novembre 2025.
Location: Matera, Bernalda, Montescaglioso.
Il casting è riservato a chi vive nei luoghi indicati o può raggiungerli facilmente.
REQUISITI IMPORTANTI
Il film è ambientato negli anni ’30, quindi per garantire l’attinenza storica, non potranno partecipare persone con le seguenti caratteristiche estetiche:
- Sopracciglia o contorno labbra tatuati;
- Unghie ricostruite (richiesta disponibilità a rimuovere gel o ricostruzioni);
- Ritocchi evidenti di chirurgia estetica (es. filler labbra);
- Tatuaggi visibili;
- Capelli rasati, tagli doppi, meches o tinte non naturali
Per ogni giornata di lavoro è previsto un compenso regolarmente retribuito secondo il CCNL di riferimento.
DATE E LUOGO DEL CASTING
9 OTTOBRE 2025 – MATERA, presso UNA Hotels MH – via Germania, snc
- dalle 10:00 alle 13:30 SOLO MAGGIORENNI;
- dalle 14:30 alle 18:00 MAGGIORENNI E MINORENNI.
10 OTTOBRE 2025 – BERNALDA, presso IL CASTELLO DI BERNALDA – P.zza San Bernardino da Siena, 11.
- dalle 09:00 alle 13:30 SOLO MAGGIORENNI;
- dalle 14:30 alle 16:00 MAGGIORENNI E MINORENNI.
Per partecipare, necessario presentarsi con foto cartacea recente, in primo piano o piano americano, senza filtri né ritocchi (anche scattata con il cellulare), con nome e cognome chiaramente indicati sul retro.
Non possono partecipare: dipendenti della Pubblica Amministrazione e pensionati quota 100 o pensione anticipata.
Extras Gasting Coordinator: Vanja Borozan
Ricordiamo che per partecipare alla selezione è obbligatorio presentarsi ai casting, mentre solo per eventuali info sono disponibili i seguenti recapiti: 375 8169425 /castingfilm.matera@gmail.com
Data chiusura annuncio: 10 Ottobre 2025 – 16:00.