Casting a Matera e provincia per il film di Francis Ford Coppola. Ecco date e orari

Casting figurazioni e ruoli minori in Basilicata per il film di Francis Ford Coppola.

Il casting è aperto a uomini e donne tra i 18 e i 72 anni, e a minorenni dai 6 ai 17 anni (purché accompagnati da un genitore), con tratti somatici europei: francesi, inglesi, italiani, nordeuropei, residenti o domiciliati in Basilicata.

Riprese previste: novembre 2025.

Location: Matera, Bernalda, Montescaglioso.

Il casting è riservato a chi vive nei luoghi indicati o può raggiungerli facilmente.

REQUISITI IMPORTANTI

Il film è ambientato negli anni ’30, quindi per garantire l’attinenza storica, non potranno partecipare persone con le seguenti caratteristiche estetiche:

Sopracciglia o contorno labbra tatuati;

Unghie ricostruite (richiesta disponibilità a rimuovere gel o ricostruzioni);

Ritocchi evidenti di chirurgia estetica (es. filler labbra);

Tatuaggi visibili;

Capelli rasati, tagli doppi, meches o tinte non naturali

Per ogni giornata di lavoro è previsto un compenso regolarmente retribuito secondo il CCNL di riferimento.

DATE E LUOGO DEL CASTING

9 OTTOBRE 2025 – MATERA, presso UNA Hotels MH – via Germania, snc

dalle 10:00 alle 13:30 SOLO MAGGIORENNI;

dalle 14:30 alle 18:00 MAGGIORENNI E MINORENNI.

10 OTTOBRE 2025 – BERNALDA, presso IL CASTELLO DI BERNALDA – P.zza San Bernardino da Siena, 11.

dalle 09:00 alle 13:30 SOLO MAGGIORENNI;

dalle 14:30 alle 16:00 MAGGIORENNI E MINORENNI.

Per partecipare, necessario presentarsi con foto cartacea recente, in primo piano o piano americano, senza filtri né ritocchi (anche scattata con il cellulare), con nome e cognome chiaramente indicati sul retro.

Non possono partecipare: dipendenti della Pubblica Amministrazione e pensionati quota 100 o pensione anticipata.

Extras Gasting Coordinator: Vanja Borozan

Ricordiamo che per partecipare alla selezione è obbligatorio presentarsi ai casting, mentre solo per eventuali info sono disponibili i seguenti recapiti: 375 8169425 /castingfilm.matera@gmail.com

Data chiusura annuncio: 10 Ottobre 2025 – 16:00.