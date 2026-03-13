Boschi, calanchi e 21 km: a Montescaglioso torna il Trail Difesa San Biagio

Montescaglioso si prepara ad accogliere centinaia di atleti e appassionati di trail running per la 9ª edizione del Trail Difesa San Biagio, in programma il 15 marzo 2026.

L’evento si conferma come una delle tappe più attese del circuito interregionale Trail al Sud, capace di unire sport, natura e valorizzazione del territorio.

Ogni anno la gara richiama runner provenienti da diverse regioni, pronti a sfidarsi su percorsi tecnici e spettacolari immersi nel suggestivo scenario della Difesa San Biagio, tra boschi, colline, calanchi e panorami mozzafiato.

Due percorsi tra tecnica e natura

Anche per l’edizione 2026 sono previsti due tracciati:

Percorso Lungo (21 km)

Valido per il circuito nazionale FIDAL e per la ITRA National League, è pensato per atleti esperti. Il percorso attraversa single track tecnici, salite impegnative e dislivelli significativi, mettendo alla prova resistenza, tecnica e strategia di gara.

Percorso Corto (13,3 km)

Il tracciato breve, pensato per chi vuole avvicinarsi al trail running o vivere una corsa immersa nella natura, quest’anno subirà una lieve modifica che porterà il chilometraggio a 13,3 km, con un leggero aumento dell’altimetria e un tratto ancora più tecnico.

Gli organizzatori hanno comunicato una variazione ai tracciati dovuta alle abbondanti precipitazioni atmosferiche registrate negli ultimi mesi.

Nel percorso lungo non verrà effettuato il tratto della “Salita Gola del Proiettile”, attualmente impraticabile. Sarà sostituito da un nuovo passaggio all’interno di sentieri naturali caratterizzati da single track molto suggestivi, senza modificare chilometraggio e altimetria complessiva.

La gara corta, invece, effettuerà una deviazione sullo stesso tratto modificato della 21 km, portando la distanza totale a 13,3 km e rendendo il percorso leggermente più tecnico.

Il Trail Difesa San Biagio nella ITRA National League

L’ASD I Bitlossi Monterun comunica con grande orgoglio che anche l’edizione 2026 del Trail Difesa San Biagio farà parte della ITRA National League, il circuito internazionale promosso dall’International Trail Running Association (ITRA).

L’ITRA, organismo internazionale fondato nel 2013, rappresenta uno dei principali punti di riferimento per il trail running mondiale e promuove la diffusione di questo sport attraverso eventi e circuiti riconosciuti a livello globale.

La ITRA National League è un’iniziativa pensata per coinvolgere atleti e appassionati di trail running in una sfida articolata in diverse gare. In base alle caratteristiche tecniche e al livello di difficoltà dei percorsi, agli atleti vengono assegnati punti che contribuiscono alla classifica generale internazionale.

Anche per questa edizione, come già avvenuto lo scorso anno, solo la gara lunga da 21 km, caratterizzata da un dislivello positivo di circa 1100 metri, sarà valutata dagli organi ITRA. Tutti gli atleti che porteranno a termine la prova riceveranno 1 punto ITRA, valido per il ranking internazionale.

Un territorio ricco di storia e biodiversità

La Difesa San Biagio rappresenta una delle aree naturalistiche più preziose del territorio lucano. Inserita nel Parco Regionale della Murgia Materana e nel Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, custodisce biodiversità e importanti testimonianze storiche.

Sulla sommità del colle, tra i 160 e i 180 metri sul livello del mare, si trovano i resti di un antico insediamento fortificato di origine indigena, mentre il vicino fiume Bradano contribuisce a rendere il paesaggio ancora più suggestivo.

L’area, caratterizzata da boschi e macchia mediterranea, è meta frequente di trekking, percorsi didattici e attività sportive, rendendo il trail un’esperienza immersiva tra natura e storia.

Il Trail Difesa San Biagio non è solo una gara sportiva. Nel corso degli anni è diventato un evento capace di valorizzare Montescaglioso anche dal punto di vista turistico e culturale, permettendo agli atleti di ammirare scorci unici del territorio, tra cui la storica Abbazia di San Michele Arcangelo.

A rendere ancora più identitaria la manifestazione è il forte legame con la tradizione locale: il running diventa infatti un filo conduttore che unisce sport, cultura e gastronomia, raccontando passo dopo passo l’anima autentica della comunità.

Il successo della manifestazione è legato all’impegno del presidente Gianni Andriulli e dell’associazione organizzatrice ASD I Bitlossi Monterun, che negli anni hanno saputo trasformare il trail in un punto di riferimento per atleti e appassionati.

Grazie alla loro dedizione, l’evento rappresenta oggi una vetrina importante per la promozione del territorio e dei valori dello sport.

Ad accompagnare e raccontare la giornata di gara sarà la voce di Mariangela Di Lena, che con la sua esperienza e la sua presenza solare curerà la presentazione e l’animazione dell’evento, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente questa giornata di sport e divertimento.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della giornata ci sarà anche quest’anno l’animazione musicale di DJ Raffy, che accompagnerà la manifestazione con musica, intrattenimento e supporto tecnico, contribuendo a creare un clima di festa per atleti, accompagnatori e pubblico presente.

I vincitori dell’ultima edizione

L’edizione 2025, disputata il 6 aprile, ha confermato il livello competitivo della gara con sfide molto combattute.

Percorso Lungo (21 km)

Vincitore maschile: Mario Maresca

Vincitrice femminile: Lidia Mongelli

Percorso Corto (12 km)

Vincitore maschile: Vito Locaputo

Vincitrice femminile: Silvana Iania

La gara maschile del percorso lungo ha visto una sfida serratissima: Mario Maresca ha conquistato il titolo superando Antonino Maggisano per meno di due minuti.

Nell’albo d’oro spiccano anche le prestazioni di Michele Volpe, che ha dominato le prime edizioni del percorso lungo vincendo consecutivamente nel 2016 e nel 2017, mentre Lidia Mongelli, atleta di punta dell’associazione organizzatrice, rappresenta una presenza costante sul podio femminile.

Una festa dello sport e della natura

Il Trail Difesa San Biagio si conferma quindi come una vera festa dello sport, dove difficoltà tecnica, panorami spettacolari e valore storico-culturale si incontrano.

Un evento capace di raccontare Montescaglioso attraverso lo sport, offrendo agli atleti e agli appassionati l’opportunità di scoprire paesaggi, sentieri e monumenti immersi nella storia e nella natura della Basilicata.