Basilicata, via libera al “Bando non metanizzati”: contributi a fondo perduto. Ecco i dettagli

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato importanti delibere che rafforzano le politiche regionali in materia di transizione energetica, tutela della biodiversità e innovazione ambientale.

Il primo provvedimento riguarda la riapertura dello sportello dell’avviso pubblico per contributi a fondo perduto destinati all’installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle abitazioni lucane, il cosiddetto ‘Bando non metanizzati’.

La misura, già avviata con la Dgr numero 238/2024, prevede una dotazione complessiva di 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con tre finestre temporali dedicate alle annualità 2026, 2027 e 2028.

L’intervento sostiene l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo nelle unità abitative, contribuendo alla riduzione dei costi energetici per le famiglie e alla diffusione di modelli energetici sostenibili sul territorio regionale.

Per accompagnare associazioni, operatori e professionisti nella conoscenza delle opportunità offerte dal bando e delle modalità di accesso ai contributi, l’assessore all’Ambiente Laura Mongiello ha promosso un incontro informativo in programma lunedì 16 marzo alle ore 16.

L’appuntamento sarà un momento di confronto e approfondimento dedicato alle associazioni di settore, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione e sostenere la diffusione delle opportunità previste dall’avviso.

La seconda delibera riguarda l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata ed Enea, finalizzato a rafforzare la collaborazione tecnico-scientifica nei settori dell’energia, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile.

L’accordo, della durata di quattro anni, consentirà di sviluppare iniziative congiunte per la diffusione delle fonti rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica e il trasferimento tecnologico, favorendo l’adozione di soluzioni innovative nei diversi comparti economici e nelle comunità locali.

Così l’assessore all’Ambiente e Transizione Energetica, Laura Mongiello:

“Con questi provvedimenti rafforziamo il percorso della Basilicata verso una transizione ecologica concreta.

Da un lato sosteniamo le famiglie lucane nella produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altro investiamo nella ricerca, nell’innovazione e nella tutela del patrimonio naturale.

Sono azioni che guardano al futuro della nostra regione, con benefici ambientali, economici e sociali per le comunità locali”.