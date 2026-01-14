Basilicata, più di un milione di prodotti non sicuri sequestrati dalla Finanza! I dettagli

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla vendita di prodotti “non sicuri” condotta dalla Guardia di Finanza di Potenza.

Dopo il sequestro di oltre 1 milione e duecentocinquantamila articoli, operato nella seconda metà del mese di dicembre 2025, negli ultimi giorni i Finanzieri del Gruppo di Potenza hanno eseguito presso esercizi commerciali del capoluogo una serie di controlli finalizzati al contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Le ispezioni hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro oltre un milione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica perché non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore.

Tra questi, principalmente, decorazioni e materiale per bricolage privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”.

Tale provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Al termine dei controlli i Finanzieri hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa il titolare di una delle rivendite sottoposte a controllo.

L’attenzione delle Fiamme Gialle è ora focalizzata sulla ricostruzione dell’intera “filiera illecita”, per l’individuazione dei canali di approvvigionamento delle merci e dei centri di distribuzione all’ingrosso e per la segnalazione alla competente Autorità degli altri soggetti responsabili.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di leale concorrenza.