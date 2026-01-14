ULTIME NEWS

Basilicata, incidente su questa strada: ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

14 Gennaio 2026

Ancora un incidente sulla Potenza-Melfi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera sulla S.S. 658 al km 20 con due squadre, una dalla sede centrale di Potenza e l’altra dal distaccamento di Melfi, per il ribaltamento di un autocarro che trasportava cemento in polvere.

Il conducente rimasto incastrato all’interno della cabina è stato estratto vivo ed affidato alle cure dei sanitari presenti in posto.

La strada è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni.

Sul posto presente anche la Polizia di Stato ed il 118.

Queste alcune foto.