Basilicata, incidente su questa strada: ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

Ancora un incidente sulla Potenza-Melfi.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera sulla S.S. 658 al km 20 con due squadre, una dalla sede centrale di Potenza e l’altra dal distaccamento di Melfi, per il ribaltamento di un autocarro che trasportava cemento in polvere.
Il conducente rimasto incastrato all’interno della cabina è stato estratto vivo ed affidato alle cure dei sanitari presenti in posto.
La strada è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni.
Sul posto presente anche la Polizia di Stato ed il 118.
Queste alcune foto.