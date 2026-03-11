Basilicata, pesca e acquacoltura: stanziati 800000 euro. Gli interventi

“Sostenere la trasformazione dei prodotti della pesca significa rafforzare una filiera che può generare valore economico, lavoro e nuove opportunità per i territori costieri e per l’intero sistema agroalimentare lucano”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, commentando l’approvazione dell’Avviso pubblico finanziato nell’ambito del Programma FEAMPA 2021-2027, destinato a sostenere gli investimenti delle imprese attive nella trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

La misura, che rientra nella Priorità 2 – Obiettivo specifico 2.2, è finalizzata a rafforzare la competitività del comparto attraverso interventi di ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture produttive, migliorando al tempo stesso le condizioni di lavoro, la sicurezza degli operatori e l’efficienza dei processi di trasformazione.

La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è pari a 800 mila euro, con un contributo pubblico che potrà coprire fino al 50% delle spese ammissibili per gli investimenti presentati dalle imprese.

Gli interventi finanziabili riguardano in particolare:

l’ammodernamento degli impianti,

l’acquisto di macchinari e attrezzature innovative,

il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro,

lo sviluppo di nuovi processi produttivi capaci di aumentare il valore aggiunto dei prodotti ittici.

Conclude Cicala:

“Con questo intervento vogliamo accompagnare le imprese del settore in percorsi di innovazione e crescita, creando condizioni più solide per l’occupazione, la qualità delle produzioni e la competitività di una filiera che può rafforzare concretamente il sistema agroalimentare lucano e contribuire allo sviluppo dell’economia del mare”.