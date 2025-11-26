Basilicata: nonna Maria ha compiuto ben 102 anni! Tantissimi auguri

Nuova ultracentenaria in Basilicata.
Si tratta della signora Maria De Marco di Rotonda
A farle gli auguri anche l’Amministrazione:
“Lo scorso 21 novembre, la signora Maria De Marco ha superato il traguardo delle 102 primavere.
Circondata dall’affetto dei figli Antonio, Filomena ed Enza e da altri parenti ed amici, nonna Maria ha trascorso una giornata serena col sorriso che l’ha sempre contraddistinta.
Alla signora De Marco ed ai familiari giungano gli auguri del Sindaco Rocco Bruno, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità rotondese“.
Non resta che unirci a tutta la comunità nel un coro di auguri per nonna Maria.